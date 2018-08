Um morto e quatro feridos numa colisão no concelho de Penela

Dirigente do Bloco de Esquerda, presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Pedro Soares tem em mãos os dossiês da habitação e da transferência de competências para as autarquias. Defende que a habitação tem de ser encarada como "um dos pilares do Estado social" e diz que o BE vai exigir mais investimento público nesta área no Orçamento do Estado para o próximo ano. Quanto à descentralização, lamenta o acordo dos socialistas com o PSD, para mais quando se repete em questões como as leis laborais - "o jogo taticista tem sido sempre a desgraça do PS".