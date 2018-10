Um morto e quatro feridos em despiste na A27 em Ponte de Lima

O despiste de uma viatura ligeira na autoestrada A27, em Estorãos, concelho de Ponte de Lima, provocou hoje uma morto e quatro feridos, um deles grave, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, no veículo ligeiro seguiam cinco jovens, com idades entre os 17 e os 20 anos.

O acidente ocorreu às 11:21, na A27, no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo, ao quilómetro 17, em Estorãos.

A mesma fonte adiantou que, além da vítima mortal, um jovem de 17 anos, daquele acidente resultou um ferido grave, que foi transportado para o hospital de Braga, e três ligeiros, conduzidos ao hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo.

Ao local compareceram 20 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima.

Estiveram também elementos da GNR e da concessionaria da autoestrada que liga a capital do Alto Minho à vila de Ponte de Lima.