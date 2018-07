Um milhão em multas por infração à lei do tabaco

As infrações à lei do tabaco já resultaram em multas de quase um milhão de euros, só nos primeiros seis meses do ano. No mesmo período foram instaurados 335 processos de contraordenação, o que dá uma média de dois por dia. Os números foram avançados ao JN pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Recorde-se que a lei mudou no início deste ano, tornando-se mais restritiva, por exemplo, ao proibir fumar nos locais públicos frequentados por menores. Só esta alteração levou à abertura de 74 processos desde janeiro.

Só nos últimos dois anos, a lei do tabaco já gerou multas no valor de quatro milhões de euros.