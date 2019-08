Um dos fogos de Pombal entrou no concelho de Ourém

O incêndio que deflagrou pelas 16.00 na zona de Vale Morto, freguesia de Abiúl, no distrito de Leiria, passou para o concelho de Ourém, já no distrito de Santarém, apesar de ser o fogo que está a ceder mais ao combate no terreno, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Leiria.

Neste incêndio, estão mobilizados 268 operacionais, apoiados por 81 veículos e quatro meios aéreos.

Já na freguesia de Vila Cã, também no concelho de Pombal, um outro incêndio, que deflagrou dez minutos antes, é combatido por 231 operacionais, apoiados por 69 veículos e cinco meios aéreos.

Este fogo, que se situa a pouca distância do outro, continua a lavrar com alguma intensidade, em povoamento florestal, sobretudo eucaliptal, referiu a mesma fonte.

De acordo com o CDOS de Leiria, não há registo de povoações ameaçadas pelas chamas nem de qualquer estrada cortada, esperando poder controlar os incêndios em breve.

Neste momento, os principais obstáculos dos operacionais "são as projeções, que vão originando novos focos de incêndio", sublinhou a fonte.