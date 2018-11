Um advogado, um cheque roubado e 340 mil euros nos casinos em quatro dias

Tudo aconteceu num fim de semana prolongado da Páscoa. A Brisa tinha emitido um cheque de 589 euros para pagar a uma empresa prestadora de serviços e o grupo de jogadores de casino burlões apoderou-se do cheque e usou-o em seu favor. Para tal, utilizou uma conta do BCP, banco emissor do cheque, e falsificou o valor: passou a ser de 340 mil euros. Os envolvidos conseguiram, através de falsificação de documento de identificação, depositá-lo e sacá-lo depois em casinos. Lisboa, Estoril, Póvoa de Varzim e Espinho entraram na rota dos arguidos. O Ministério Público acusou sete pessoas mas o Tribunal de Loures condenou apenas três deles a penas de prisão, uma delas suspensa. Um dos absolvidos é o advogado Arrobas da Silva, que era acusado de participar no esquema mas tal não foi dado como provado.

Este processo tem, de resto, semelhanças e arguidos comuns com um de maior dimensão que teve decisão em primeira instância em 2013 e se encontra ainda em fase de recurso, em que se julgou no Tribunal de Monsanto um grupo que desviava e falsificava cheques. Foi um mega-processo com 45 arguidos, em que 35 acabaram condenados. Nesse caso, Arrobas da Silva foi condenado a três anos e meio por cada um dos dois crimes provados (burla qualificada na forma tentada e falsificação de documentos), mas em cúmulo jurídico o tribunal determinou a pena única de quatro anos e meio de prisão efetiva, tendo absolvido o advogado dos crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais, à semelhança de todos os restantes arguidos.

Neste processo, com acórdão lido a 29 de outubro passado e que envolve um único cheque, o advogado que ganhou notoriedade mediática como comentador televisivo de casos de justiça acabou absolvido por não ter havido prova da sua participação nos factos ilícitos, como acusava o MP, apesar do tribunal apontar fragilidades no seu álibi.

Planeado para a Páscoa

O caso remonta ao final de março de 2010, com o desvio do cheque. Após terem o documento bancário, os arguidos procuraram alguém com conta no BCP para efetuarem. Para tal, recorreram a um indivíduo brasileiro, que as autoridades não identificaram, para encontrar essa pessoa. E fê-lo num bar de Lisboa, numa noite de copos, em que encontrou um homem que até começou por aceitar ceder a conta a troco de dinheiro. Terá recuado na intenção mas quando o brasileiro se foi embora levava com ele o BI, o cartão multibanco, o PIN e o cartão de contribuinte do referido homem.

Depois, os principais arguidos neste caso, Mohamed Halvan, português nascido em Moçambique, António Peres, e José Carlos Carneiro, trataram de falsificar o BI, com este último arguido a colar a sua foto e a passar pela pessoa com a conta no BCP. Depositaram o cheque da Brisa com o valor adulterado para 340 mil euros.

Era fim de manhã de quinta-feira, dia 1 de abril, à tarde já havia tolerância de ponto e entrava-se no fim de semana de Páscoa. O timing, notam os juízes, foi delineado pelos arguidos para terem tempo para usar o dinheiro até a fraude ser detetada o que "pressupõe um cuidadoso planeamento prévio". Após o depósito foram a uma caixa multibanco e consultaram o saldo. Rejubilaram e logo começaram a sacar dinheiro, primeiro com levantamentos de 200 euros em ATM's e depois no Casino Lisboa, onde levantaram 30 mil euros em fichas. Na mesma tarde, seguiram para o Casino Estoril.

Entretanto, o homem vítima de furto e apropriação da conta bancária já se tinha queixado à polícia do roubo do cartão multibanco e o banco (que só foi alertado pelo cliente no dia 5, segunda-feira), através do sistema Paywatch, tinha provisoriamente suspenso o cartão. Recorreram então a Carlos Bernardo, na altura gerente do BANIF, atualmente em fuga e condenado a pena de prisão no processo principal, e os seus conhecimentos da banca foram decisivos. Este conhecia o funcionamento do sistema, acedeu à conta e alterou o número de telefone de cliente: em vez do verdadeiro titular, colocou o telefone de um arguido, evitando assim que caso o banco contactasse a burla fosse descoberta mais rapidamente.

O cartão permaneceu inibido algumas horas e só conseguiram ativá-lo quando Bernardo contactou a Banca Direta do BCP, fazendo-se passar pelo legitimo titular e desbloqueando a situação na sexta-feira. Com um novo código multicanal, os arguidos Mohamed e José Carneiro foram ao Casino Estoril e levantaram mais 30 mil euros, através da compra de fichas. Fizeram ainda mais uma aquisição no casino no valor de 1950 euros. Na madrugada, ainda no Estoril mais 25 mil euros foram sacados. Depois mais dez mil. O objetivo era trocar mais tarde as fichas por dinheiro limpo, mesmo que algum se perdesse no jogo, um hábito que afeta os principais arguidos deste caso. Foi sempre este o procedimento.

Na tarde do dia seguinte, sábado de Páscoa, Mohamed e José Carneiro decidiram ir para o Casino da Póvoa de Varzim à boleia do advogado Fernando Arrobas da Silva. Por acaso, disse o advogado. Pararam no aeroporto Francisco de Sá Carneiro e usaram o cartão de débito para comprar 28 mil dólares numa loja de câmbio. No casino, já com a companhia de Júlio Lopes, outro arguido, José Carneiro levantou em três horas e 27 minutos um total de 75.700 euros que depois distribuiu por outros arguidos.

Da Póvoa de Varzim seguiram para Espinho. Neste casino, o levantamento falhou, por motivo de falha eletrónica, mas os suspeitos temeram que estivesse já cancelado de novo e seguiram para Lisboa. No domingo de Páscoa, quando já tinham verificado que o cartão estava ativo, Mohamed, José Carneiro, António Peres e Júlio Lopes viajaram de novo para a Póvoa de Varzim, pararam antes na mesma loja de câmbio no aeroporto onde compram mais de 18 mil euros em moedas estrangeiras, e no casino adquiriram mais 43 mil euros em fichas. Fizeram ainda mais levantamentos e compras em outros pontos do país. No total, em quatro dias sacaram ao BCP, apurou o tribunal, 248 mil euros, mas foram responsabilizados pelo total do valor do cheque, 340 mil. A atividade parou quando José Carneiro foi detido por usar identidade falsa no casino da Póvoa, onde o grupo já tinha levantado suspeitas.

Hesitações e falhas de memória

Com estes factos provados, oito anos depois dos factos o tribunal condenou apenas três dos sete acusados. A pena mais alta foi aplicada a Mohamed Halvan, condenado a seis anos e meio de prisão, pelos crimes de burla qualificada, burla informática na forma agravada e branqueamento de capitais. António Peres foi condenado a 5 anos e 7 meses de cadeia, pelos mesmos crimes. Já José Carlos Teixeira, além dos crimes antes referidos, foi punido também por um crime de falsificação de documento, tendo 4 anos e 10 meses de prisão como pena que foi suspensa pelos juízes. Todos têm antecedentes criminais, com os dois primeiros a cumprirem atualmente penas de prisão à conta de outros processos. José Carneiro emigrou para a Alemanha e estabilizou o que contribuiu para a suspensão da pena.

Mahomed Halvan, António Peres e José Carneiro foram ainda condenados a pagar ao BCP a quantia de 340.987,50 euros, acrescidos de juros.

Arrobas da Silva contestava a acusação. Argumentou em tribunal que foi envolvido por ser o advogado, há anos, de Mohamed Halvan e que foi mera figura de circunstância por ter dado boleia. O MP tinha entendimento diferente e acusava-o de participar diretamente e de ter beneficiado, com conhecimento, do dinheiro sacado. Nos factos provados em tribunal, Arrobas da Silva nunca participou nos movimentos fraudulentos de levantamentos, a maioria deles captados por câmaras de videovigilância.

Os juízes não deixam de notar as hesitações e falhas de memória, o que surpreende por ser advogado e por ter representado imediatamente José Carneiro num inquérito inicial, incorporado depois neste, quando Carneiro foi detido, no domingo de Páscoa, por usar identificação falsa. O tribunal nota que Arrobas da Silva, se não tinha nada a ver com os crimes, "seria elementar que lhe soassem todos os alarmes" pois tinha dado boleia de Lisboa ao mesmo indivíduo no dia anterior e o natural seria rever todos os passos dados. Arrobas disse que esteve no casino no sábado e quando ia a sair voltou a encontrar Mohamed e Carneiro, tendo dado de novo boleia, agora para Lisboa. Explicação pouco credível para o tribunal.

"No limite, a demonstração de falsidade de um alibi não dispensa a prova dos factos que integram um ilícito", considerou o tribunal

"No entender do tribunal não faz grande sentido a descrição realizada pelo arguido que dera boleia a dois indivíduos para o Porto, dos quais apenas conhecia um, não os questionando os motivos que os levavam lá", notam os juízes, entre outras discrepâncias de testemunho feito em sede instrutória e depois em julgamento. Mas o advogado fez uma compra no casino da Póvoa com o seu próprio cartão, de cinco mil euros, e isto valeu-lhe como justificação para ter trocado depois 15 mil euros em fichas. Foram ganhos no jogo, garantiu.

As fragilidades da defesa de Arrobas não levam a condenação já que, entendeu o coletivo, "no limite, a demonstração de falsidade de um álibi não dispensa a prova dos factos que integram um ilícito". E assim, "in dubio pro reo" foi dada como não provada a sua participação. Júlio Lopes, o filho de Mohamed Halvan e um cidadão romeno (condenado no processo principal), foram todos absolvidos por não ter ficado provada a sua participação ou conhecimento dos crimes.