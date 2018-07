Mistura de legumes retirada do Lidl devido a suspeitas de contaminação

O fornecedor belga Greenyard procedeu à recolha em venda do ultracongelado "Mistura de legumes com milho", Freshona, 1000 gramas, independentemente do lote e da data de validade, por suspeita de poder estar contaminado, foi esta quinta-feira divulgado.

O produto em causa foi vendido nas lojas Lidl e, para garantir a proteção dos clientes, a cadeia de hipermercados reagiu de imediato e retirou o produto de venda.

Desta forma, o artigo pode ser devolvido em qualquer das lojas do Lidl e o respetivo reembolso será assegurado, mesmo sem a apresentação do talão de compra, refere uma nota informativa do fornecedor, enviada à agência Lusa.

"A razão para esta recolha prende-se com o facto de não poder ser excluída a hipótese do artigo estar contaminado com Listeria monocytogenes, bactéria que pode desencadear infeções gastrointestinais (listeriose) e os sintomas são semelhantes a um quadro gripal", indica a mesma nota.

Em determinados grupos de pessoas (grávidas, crianças pequenas, idosos e pessoas com um sistema imunitário fragilizado), a Listeria monocytogenes pode levar a estados mais graves e, dado o risco para a saúde, os clientes deverão ter em consideração esta recolha e não consumir o produto, lê-se na nota.

A nota garante ainda que outros artigos ultracongelados vendidos nas lojas Lidl, em particular da marca Freshona, de outros fornecedores não são afetados por esta recolha.

Por último, o fornecedor belga Greenyard pede desculpa a todos os clientes afetados por eventuais incómodos causados.