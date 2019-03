Trotinetes Flash começam a operar em Coimbra com descontos para estudantes

Durante as próximas semanas, a empresa vai distribuir 2.000 vales aos estudantes, com cinco viagens grátis cada, com a duração de cinco minutos

A empresa Flash celebrou hoje com a Associação Académica de Coimbra uma parceria que garante aos estudantes condições mais favoráveis de utilização de trotinetes elétricas, geridas através de uma aplicação com mapa de pontos de estacionamento.

Esta nova empresa de micro-mobilidade é a segunda a instalar-se na cidade de Coimbra, tendo já recebido luz verde da autarquia presidida por Manuel Machado.

A Flash vai a partir de agora "colaborar com a autarquia na melhoria da mobilidade do concelho, acreditando que a população de Coimbra tem agora mais uma opção de mobilidade, em detrimento dos automóveis", refere a empresa em nota divulgada hoje.

"Coimbra deu-nos este voto de confiança e estou certo de que vamos trabalhar de perto com o município no desenvolvimento da mobilidade de futuro da cidade", refere Felix Petersen, Diretor Geral da empresa em Portugal.

A empresa europeia, que já opera em Lisboa e Faro, promete colocar agora nas ruas de Coimbra uma frota de trotinetes que incluirá dois modelos, um deles exclusivo da empresa.

"O novo modelo foi pensado para permitir uma experiência de condução mais segura e completa, com suspensões reforçadas, travões duplos, 'leds' de sinalização e rodas maiores", garante a Flash, acrescentando que a trotinete terá um suporte para colocar o telemóvel que pode ser carregado numa entrada USB.

A parceria com a Associação Académica de Coimbra (AAC), assinada hoje, assinala o arranque da operação. No âmbito deste acordo, a empresa vai distribuir, nas próximas semanas, 2.000 vales com cinco viagens grátis cada de cinco minutos para os estudantes.

"Esta parceria procura promover a mobilidade sustentável entre os jovens, incentivando-os também para uma conduta responsável, que passa por uma condução segura e o correto estacionamento dos equipamentos", refere a empresa.

Na sessão de apresentação do projeto, o presidente da AAC afirmou que "é importante que as empresas de transportes como a Flash criem soluções que verdadeiramente satisfaçam as necessidades de deslocação dos estudantes".

O desbloqueio das trotinetes da Flash terá um valor de um euro e por minuto custará 0,15 euro. Para incentivar o correto estacionamento dos veículos, a empresa irá oferecer um desconto de 50% no desbloqueio da viagem a todos os utilizadores que estacionarem nas zonas de estacionamento indicados pela Câmara Municipal de Coimbra.

"Colaborando com as cidades no ordenamento do espaço público, a Flash é atualmente a única operadora de trotinetes elétricas a mostrar na sua APP os pontos de estacionamento, facilitando a vida aos utilizadores. Através da aplicação da Flash, no momento de estacionar, os utilizadores conseguem saber quais os locais mais indicados mais perto, para deixarem as trotinetes", refere a empresa.

A Flash é a segunda operadora de trotinetes a instalar-se em Coimbra. Em fevereiro, a Câmara de Coimbra formalizou um acordo com a empresa Lime para a instalação e operação de um sistema de partilha de trotinetes elétricas, que entrou em funcionamento a 01 de março.

As vantagens deste meio de transporte, designadamente no plano ambiental, justificam que se estimule a sua utilização, sustentou na altura Manuel Machado, sublinhando que, no entanto, se trata de "um desafio", particularmente para os seus "utilizadores e para os moradores da cidade", de quem depende, antes de mais, o "bom uso do espaço público".