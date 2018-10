Três detidos fogem pela janela do Tribunal de Instrução Criminal do Porto

Três suspeitos de assaltos violentos a idosos fugiram esta tarde do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, após terem sido ouvidos por um juiz que lhes decretou a prisão preventiva. Os três saltaram por uma janela do segundo andar, de acordo com informações divulgadas pelo Jornal de Notícias.

Os homens tinham sido detidos pela PSP como suspeitos de dezenas de assaltos no Grande Porto (Porto, Gondomar, Valongo e Maia). São dois gémeos de 35 anos e um cúmplice de 25, todos com antecedentes criminais, que foram apanhados em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, Gondomar. As vítimas tinham entre 65 e 95 anos.

A PSP está a procurar os suspeitos e a averiguar como se deu a fuga. De acordo com o JN, os homens já estavam com a prisão preventiva decretada e aguardavam pela carrinha celular para os transportar à prisão de Custóias. Conseguiram escapar das celas e fugir por uma janela.