Trânsito proibido na Serra de Sintra até sexta-feira devido a risco de incêndio

O trânsito na Serra de Sintra vai estar interditado na quinta-feira e na sexta-feira, exceto a transportes públicos e moradores, devido ao alerta laranja da Proteção Civil para risco de incêndio, determinou hoje a autarquia.

Num despachado assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), a que a agência Lusa teve acesso, é explicado que esta interdição irá vigorar desde as 00.00 de quinta-feira e as 23.59 de sexta-feira, nas vias que integram o perímetro da Serra de Sintra.

"Urge proteger quem vive e visita Sintra com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil. Urge preservar a Serra de Sintra, Património Mundial UNESCO da Paisagem Cultural, e defendê-la para as gerações vindouras", sublinha a nota.

Nesse sentido, a circulação na Serra de Sintra ficará interditada, exceto para veículos de moradores e de empresas aí sedeadas, transportes públicos de passageiros (todos os veículos titulares de alvará emitido pelo IMT que realizam o transporte de passageiros), veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema de Proteção Civil.

"A situação de interdição do trânsito nas vias municipais do Perímetro da Serra de Sintra será avaliada, de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar", aponta o despacho municipal.

Esta é a terceira vez que é interditado o trânsito na Serra de Sintra pelas mesmas razões.

Esta medida decorre de uma metodologia aprovada em maio deste ano pelo executivo municipal, segundo a qual, "quando a autoridade competente de Proteção Civil emitir um 'alerta laranja' para o distrito de Lisboa, o presidente da Câmara pode determinar a interdição do trânsito nas vias municipais que integram o perímetro da serra".