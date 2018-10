Trânsito condicionado na CREL entre a 20:00 e as 3:00

O trânsito na A9 - Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL) vai estar condicionado entre as 20:00 desta segunda-feira e as 03:00 da próxima terça-feira. Em comunicado, a Brisa explica que tal se deve à realização de trabalhos de sondagens de reconhecimento geotécnico, com vista a analisar as propriedades dos solos e das rochas e a respetiva aplicação em projetos de construção

Assim, no período referido vai ser cortada a via direita entre o Km 6 e o Km 8, no sentido Alverca/Estádio Nacional.

"A Brisa agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos automobilistas e espera contribuir para reduzir eventuais inconvenientes decorrentes desta operação, estando certa de que os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança e conforto que resultam de uma autoestrada melhor adaptada às necessidades de quem a utiliza", afirma a concessionária no comunicado.