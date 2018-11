Traficante apanhado com cocaína tratada com químicos

Jovem detido no aeroporto de Lisboa com cocaína para 31 mil doses

O individuo detido pela Polícia Judiciária no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) vinha num voo com origem na América do Sul e tentava entrar em Portugal com uma quantidade de cocaína suficiente para fazer 24 mil doses individuais.

De acordo com um comunicado da PJ o homem (35 anos) é suspeito do tráfico de estupefacientes e foi detido num dos controlos regulares que são efetuados a pessoas que viajam desde países considerados de risco.

O suspeito, que ficou em prisão preventiva após ser ouvido pelo juiz, trazia a droga na bagagem misturada com café moído conseguindo assim que esta não reagisse aos testes de identificados a este tipo de estupefaciente. Para evitar essa deteção o produto tinha sido sujeito a um tratamento químico que era até há pouco tempo desconhecido das policias, acrescenta a PJ.