Terrorismo. PJ detém suspeito de apoiar jihadistas portugueses

A PJ deteve um português suspeito de ter dado apoio logístico, a partir de Inglaterra, ao grupo de seis suspeitos jihadistas portugueses conhecido como "Célula de Leyton", alvo de inquéritos-crime do Ministério Público (MP). A operação, em território nacional, foi feita pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT) da PJ, no âmbito da investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Segundo um comunicado conjunto da PJ e da Procuradoria-Geral da República, "em sede de investigação criminal que versa sobre crimes de terrorismo, nomeadamente no que concerne à participação de cidadãos nacionais nas fileiras do estado islâmico, foi desenvolvida uma ação policial para efetuar a detenção de indivíduo suspeito de ter prestado apoio a combatentes daquela organização terrorista".

A ação policial ocorreu na madrugada de 16 de junho e foi feita uma busca domiciliária à residência onde o suspeito se encontrava.

O comunicado adianta ainda que "o cidadão ora arguido está radicado no Reino Unido há vários anos, sendo a partir de lá que desenvolveu diversas atividades em prol do estado islâmico, nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria".

É sublinhado que a investigação, que ainda prossegue, "circunscreve-se essencialmente aos residentes em território nacional dada a relevância processual penal em termos de competências, sendo os casos dos outros nacionais da diáspora tratados diferentemente e em sede própria".

O arguido foi presente para interrogatório judicial nesta segunda-feira, dia 17, tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

Irmãos Costa em destaque no Daesh

A "Célula de Leyton" integrava os irmãos Celso e Edgar Costa, Sadjo Turé, Fábio Poças, Sandro Monteiro e Nero Saraiva. Dos seis, apenas deste último há informações de que estará ainda vivo, embora tenha ficado gravemente ferido em Baghouz, o último reduto do Daesh, num ataque das forças aliadas.

Os jihadistas portugueses têm em comum o terem partido da zona de Sintra para Inglaterra - Leyton - onde se vieram a radicalizar.

De acordo com investigações da revista Sábado e do jornal Expresso, os irmãos Costa, conhecidos em Raqqa pelo seu nome de guerra, Abu Issa Al-Andalus (Celso) e Abu Zacarias Andalus (Edgar), eram considerados peças "influentes" na hierarquia da organização terrorista.

Edgar e Celso mudaram-se para Londres no início de 2000. Ter-se-ão convertido em 2006.

Em 2008 terão viajado para Marrocos, onde terão vivido cerca de seis meses. Foram visitando a família em Sintra a regressavam sempre a Leyton, onde geriam uma rede de recrutamentos de jovens muçulmanos estrangeiros que queriam entrar nas fileiras do ISIS. Chegaram a viver em Portugal, com as mulheres e os filhos recém-nascidos, e acabaram por partir para a Síria em 2013 combater pelo autodenominado Estado Islâmico.

Edgar ganhou experiência militar em África, onde se juntou a uma milícia do grupo radical Al-Shabaab na Somália e na Tanzânia.

Em março de 2014 Celso surgiu no YouTube a apelar aos muçulmanos de todo o mundo para se alistarem no exército fundamentalista que combate o regime sírio. Terá viajado para a Síria acompanhado da noiva, uma muçulmana de origem asiática e passaporte britânico. Surgiu no último verão em três fotos abraçado a Fábio Poças e ao rapper alemão Deso Dogg, homem forte da propaganda do EI.

Em setembro do ano passado foram dados como mortos. As suas quatro mulheres e filhos, que estarão retidas num campo de refugiados controlado pelos curdos, são do grupo de familiares de jihadistas portugueses que pediram para voltar a Portugal.

As autoridades estão a avaliar os riscos, tal como outros países a braços com situações idênticas, mas ainda não definiram uma estratégia.