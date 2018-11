Nuno Vieira Mendes, ou Mustafa, com Bruno Carvalho

Terminou o interrogatório a Bruno de Carvalho, ouvido esta tarde de quarta-feira no tribunal do Barreiro pelo juiz de instrução criminal.

O interrogatório ao ex-presidente do Sporting terá começado às 16h15, depois de ter terminado o de Nuno Mendes (Mustafá), líder da Juventude Leonina, que terá demorado cerca de uma hora.

Ainda não é conhecido o despacho do juiz quanto às medidas de coação, mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva de ambos, à semelhança do que fez com os outros 38 arguidos.

Bruno de Carvalho está indiciado de 56 crimes (de seis tipologias diferentes) relacionados com o ataque aos jogadores do Sporting na Academia de Alcochete, ocorrido no dia 15 de maio passado.