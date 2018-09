PSP captura suspeito de raptar e violar menina de 7 anos no Seixal

O suspeito de raptar e violar uma criança de sete anos no Seixal, no sábado passado, foi capturado. Um residente avistou o homem e avisou a PSP que enviou logo ao local uma equipa de intervenção rápida. O suspeito estava junto à Quinta da Princesa, no Seixal, perto de um supermercado. Não ofereceu resistência, segundo confirmou ao DN fonte policial.

O suspeito está na esquadra da PSP da Cruz de Pau e ainda não foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), que está a conduzir a investigação, uma vez que os crimes em causa - rapto e violação - são da sua competência.

Fonte da PSP disse ao DN que a detenção tinha sido comunicada já ao Ministério Público (MP) e que era este que iria indicar para onde levar o homem. Na base de dados desta força de segurança não há registos nem antecedentes criminais do suspeito, segundo a mesma fonte.

A criança estava a brincar num parque infantil com dois primos mais velhos, de 8 e 9 anos, no sábado, quando foi levada. Foi encontrada por um popular na madrugada de domingo, cerca das cinco da manhã. Na altura foi entregue à PSP e levada ao hospital para fazer exames médicos que confirmaram que tinha sofrido a violação.

De acordo com fonte que está a acompanhar a investigação, o suspeito já tinha abordado há duas semanas outra menina na mesma zona, mas foi apanhado a tempo por residentes, tendo até sido agredido por familiares da criança. No entanto, nenhuma queixa chegou à polícia na altura.

Foi, porém, este incidente de há duas semanas que permitiu à PJ conseguir identificar o suspeito. As descrições destas pessoas coincidiram com as da menina e dos seus primos. Em poucas horas os inspetores da PJ tinham chegado à fala com familiares do homem e obtido uma fotografia que foi distribuída pelos investigadores e pelos agentes da PSP que integraram as equipas de captura.