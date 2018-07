Subida de temperatura. Portugal chama aviões que estavam na Suécia

O aumento do calor e de condições propícias para a ocorrência de incêndios que se esperam a partir de 4.ª feira, 1 de agosto, levou o governo a retirar os dois aviões anfíbios médios que têm estado na Suécia a ajudar a combater os fogos naquele país.

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, os dois aviões devem sair da Suécia na quarta-feira e chegar a Portugal no dia seguinte.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a partir de 1 de agosto as temperaturas vão subir cinco a sete graus, sendo possível que em Lisboa, por exemplo, no dia 2 os termómetros atinjam os 41 graus.

As equipas portuguesas têm estado na Suécia a ajudar a combater os fogos que têm atingido o país, devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir no norte da Europa.

Os dois aviões anfíbios Fire Boss já cumpriram mais de 30 horas e voo e descarregaram mais de um milhão de litros de água durante essas intervenções.

Portugal foi um dos países que respondeu rapidamente ao pedido de ajuda das autoridades suecas tendo enviado para a Suécia as duas aeronaves e 700 quilos de equipamento.