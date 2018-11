Sismo de magnitude 3.5 sentido no Norte de Portugal

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 4 quilómetros a Este-Sudeste de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, terá sido sentido em várias localidades do norte de Portugal Continental e na Galiza.

O abalo ocorreu às 19.55, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Num primeiro momento, foi identificado como tendo tido uma magnitude de 3.4, sendo depois revisto para 3.5 pelo IPMA.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) nas regiões de Melgaço, Braga e Viana do Castelo", segundo o IPMA.

Nas redes sociais, em resposta à pergunta do IPMA sobre se alguém tinha sentido o sismo, há respostas positivas de Vila Verde, Fafe e Braga.

O abalo, cujo epicentro foi próximo da fronteira, sentiu-se também no sul da Galiza, nomeadamente na comarca do Condado, segundo o jornal galego Faro de Vigo .

As autoridades espanholas dizem que o abalo foi de 3.8 na escala de Richter.

De acordo com os dados do IPMA, o sismo de Melgaço foi o quarto em Portugal Continental nas últimas 24 horas. Houve um de 2.8 próximo de Alcoutim, no Algarve, às 23.11 de sexta-feira; outro de 2.1 a nordeste de Arraiolos, no Alentejo, às 12.42; e um terceiro de magnitude 1.2 ao largo do Cabo de São Vicente, no Algarve, às 13.42. Nenhum deles terá sido sentido.

Segundo o IPMA, o último sismo que tinha sido sentido em Portugal Continental foi o de dia 10, com epicentro a cerca de 8 km a Oeste de Torre de Moncorvo. Teve uma magnitude de 2,4 na escala de Richter. Foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na localidade de Torre de Moncorvo.