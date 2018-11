Sismo de 2,4 sentido em Torre de Moncorvo

A Tunísia é o único caso de êxito da chamada Primavera Árabe. O país celebrou eleições livres e plurais, promoveu a alternância no poder com base no voto e de forma pacífica, além de conseguir feitos inéditos como eleger uma mulher para o cargo de presidente do município de Tunes, a capital do país. Tão ou mais significativo é o facto de a agora presidente de câmara Souad Abderrahim ter sido eleita nas listas do partido Ennahda, uma formação política conservadora de matriz assumidamente islamista.