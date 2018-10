Mulher de 78 anos encontrada morta num poço em Oliveira do Bairro

Uma mulher, com 78 anos, foi hoje de manhã encontrada morta pelos familiares no interior de um poço no lugar de Limeira, no concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, confirmaram à Lusa autoridades locais.

Em declarações à Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) explicou que receberam um alerta pelas 08:19 para um corpo no interior de um poço em Limeira e que ao local se deslocou uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Aveiro, bem como o INEM de Oliveira do Bairro e a GNR.

A mesma fonte referiu que a "mulher de 78 anos foi encontrada num poço pelos familiares" e o óbito foi "verificado no local", tendo sido chamado o delegado de saúde.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro estiveram no local com sete elementos e duas viaturas depois do alerta e, segundo fonte daquela corporação, a "causa é desconhecida".