Incêndio em habitação em Oeiras faz cinco feridos

Quatro dos cinco feridos no incêndio desta segunda-feira em Oeiras foram transportados para o Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do INEM.

Cinco pessoas, quatro adultos e uma criança, foram assistidos por inalação de fumos na sequência do incêndio num prédio em Oeiras, que estava cerca das 8:30 em fase de rescaldo, segundo o INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse cerca das 8:20 à Lusa que foram assistidos no local cinco vítimas ligeiras, quatro adultos e uma criança, com idades compreendidas entre os 15 e os 75 anos.

"Três adultos e uma criança foram transportados ao Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, uma outra recusou deslocar-se à unidade hospitalar. São todas vítimas ligeiras e devido a inalação de fumos", disse a fonte.

Também uma fonte do CDOS de Lisboa indicou cerca das 8:30 a existência de cinco feridos ligeiros na sequência do incêndio no prédio de quatro andares, não conseguindo especificar em que andar se verificou o fogo.

O alerta para o incêndio numa habitação, na Rua João Dinis n.º 10, em Oeiras, foi dado às 06:50.

Às 08:30 estavam no local 31 operacionais, com o apoio de 13 veículos.