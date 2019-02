SEF quer alugar uma casa "com suite" para a nova Diretora Nacional

"Área útil de 100 m2, mobilada, constituída por salão, escritório, dois quartos um deles com suíte, instalação sanitária social, cozinha totalmente equipada", na zona de Oeiras - são estas as condições exigidas pelo SEF para a casa de função que está a procurar arrendar para a nova diretora nacional, Cristina Gatões.

O anúncio foi publicado este sábado e está assinado pela própria Cristina Gatões, que assumiu o cargo no passado dia 19 de janeiro, em substituição da Carlos Moreira que deixou o posto pouco mais de um ano depois de ter sido nomeado.

Anúncio do SEF publicado este sábado © D.R.

O SEF quer ainda que as instalações fiquem localizadas "em Oeiras ou próximo de Oeiras (a sede desta polícia de fronteiras fica neste concelho), de fácil acesso às vias públicas de comunicação rodoviárias principais", que tenham "estacionamento próprio" e "fácil acesso à via pública". No caso de "não ser um piso térreo ter ascensor".

A diretora tem a sua residência em Coimbra e há mais de um ano, ainda como diretora-adjunta, que esperava que as Finanças abrissem uma exceção para poder alugar um apartamento pago pelo SEF, o que a lei apenas permite aos diretores e diretores regionais.

Mário Centeno não permitiu, mas com autorização do ministro da Administração Interna, Cristina Gatões fez durante mais de um ano o percurso, quase diariamente, entre Oeiras e Coimbra, com motorista do SEF que dormia num hotel da cidade para regressar no outro dia - tudo paga pelo erário público.

Conforme o DN noticiou, em março de 2018, na altura o SEF alegou que "foi necessário adotar esta solução em virtude de se encontrar ainda em curso o procedimento para a atribuição da casa de função, o qual foi despoletado no final de novembro junto da Unidade de Gestão Patrimonial da SGMAI e posteriormente na Direção-Geral do Tesouro (DGT) e Finanças do Ministério das Finanças".

No entanto, a DGT já tinha informado o SEF nessa ocasião de que "não existiam imóveis do Estado, com as características e localização pretendidas", avançando que teria de ser este organismo a procurar o imóvel no mercado.

As limitações legais ficaram ultrapassadas com a nomeação de Cristina Gatões para o topo da hierarquia, que lhe dá direito a uma casa de função. Fontes do SEF acreditam que a residência já estará mesmo escolhida pela diretora, dado o detalhe dos critérios do anúncio.

O estatuto do SEF define um subsídio de residência mensal a atribuir a estes dirigentes, cujo valor "é igual ao da renda efetivamente paga, até ao limite de 175 euros". Dado que as "instalações requeridas" têm no mercado um valor sempre acima dos mil euros mensais, terá de haver uma autorização especial por portaria dos ministros da Administração Interna e das Finanças.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cristina Gatões é inspetora coordenadora superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF. Foi ainda chefe do Departamento Regional de Emissão de Documentos, responsável pelos Departamentos de Fiscalização e de Documentação e inspetora, cargos desempenhados na Direção Regional do Centro, tendo sido igualmente inspetora no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa.