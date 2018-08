Saiba onde vão estar os radares da PSP em agosto

Seguindo a campanha "quem o avisa...", a Polícia de Segurança Pública vai instalar radares de controlo de velocidade e efetuar ações de fiscalização rodoviária até ao final do mês de agosto.

Tome nota dos seguintes locais, datas e horários divulgados na página da força de segurança no Facebook.

AÇORES

16-ago-18 07H00 Atalaia, Freguesia da Ribeirinha - Angra do Heroísmo

23-ago-18 06H45 Av. Alberto I, Príncipe do Monaco, freguesia de Sta Clara - Ponta Delgada

24-ago-18 06H45 Av. Alberto I, Príncipe do Monaco, freguesia de Sta Clara - Ponta Delgada

24-ago-18 13H00 Estrada Regional, freguesia Fonte do bastardo - Praia da Vitória

29-ago-18 08H00 Freguesia das Bandeiras - Madalena do Pico

AVEIRO

02-ago-18 09H00 EN 109-4, em Silvalde - Espinho

03-ago-18 09H00 Av. da Régua - Ovar

03-ago-18 15H00 Av. da Liberdade - São João da Madeira

06-ago-18 08H00 EN 16 - Aveiro

08-ago-18 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

08-ago-18 15H00 Av. 32 - Espinho

09-ago-18 09H00 Rua António José de Oliveira Júnior - São João da Madeira

09-ago-18 15H00 Estrada do Sobral - Ovar

16-ago-18 14H00 EN 109 - Km 58.1 - Aveiro

21-ago-18 08H00 Av. da Universidade - Aveiro

29-ago-18 14H00 EN 109 - Km 58.1 - Aveiro

BEJA

07-ago-18 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

09-ago-18 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

14-ago-18 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

16-ago-18 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

21-ago-18 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

23-ago-08 09H00 EN 255 - Moura

28-ago-18 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

30-ago-18 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

BRAGA

02-ago-18 09H00 Circular Urbana - Guimarães

09-ago-18 09H00 Variante N14 - Famalicão

14-ago-18 09H00 Circular Urbana - Guimarães

14-ago-18 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga

21-ago-18 14H00 Circular de Barcelos - (Viaduto Queimado) - Barcelos

28-ago-18 08H00 Circular de Barcelos - (Viaduto Queimado) - Barcelos

28-ago-18 10H00 Av. Miguel Torga - Braga

31-ago-18 14H00 Circular de Barcelos - Barcelos

BRAGANÇA

16-ago-18 08H00/14H00 Rua Engenheiro Machado Vaz - Mirandela

24-ago-18 08H00/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

CASTELO BRANCO

06-ago-18 07H00/09H00 Av. Infante D. henrique - Covilhã

08-ago-18 09H00/11H00 Av. de Espanha - Castelo Branco

22-ago-18 07H00/09H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

23-ago-18 09H00/11H00 Av. Cidade de Zhuhai - Castelo Branco

COIMBRA

02-ago-18 07H30 Ferrugenta

07-ago-18 16H00 Ponte Rainha Santa Isabel

10-ago-18 14H00 Estrada de Coimbra

21-ago-18 16H00 Estrada da Guarda Inglesa

27-ago-18 15H00 Av. Dr. Elisio de Moura

29-ago-18 09H30 Av. Fernando Namora

ÉVORA

06-ago-18 09H00 EN 114 - sentido Montemor/Évora - Évora

08-ago-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

20-ago-18 09H00 Av. Lino de CarvalHo - Évora

23-ago-18 09H00 Av. RaínHa Santa Isabel - Estremoz

28-ago-18 09H00 EN 18 - Bº Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz - Évora

FARO

06-ago-18 09H00/12H00 Rua da Cruz VermelHa - Tavira

13-ago-18 10H00/12H00 Estrada MoínHo da Palmeira - Faro

14-ago-18 09H00/12H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

21-ago-18 09H00/12H00 Av. Fonte Coberta - Lagos

24-ago-18 08H30/12H30 Av. Heróis de 1808 - Olhão

29-ago-18 15H00/17H00 Estrada MoínHo da Palmeira - Faro

31-ago-18 09H00/12H00 Av. V2 - Portimão

GUARDA

23-ago-18 08H00/12H00 VICEG - Via da Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

03-ago-18 09H00/12H00 Rua Costa Veiga - Alcobaça

14-ago-18 09H00/12H30 Rua da Figueira da Foz - Souto - Pombal

LISBOA

01-ago-18 14H00/18H00 Av. de Ceuta - Lisboa

02-ago-18 14H00/18H00 Av. Lusíada - Lisboa

08-ago-18 07H00/ 13H00 Av. da República - Nova Oeiras - sentido Poente/Nascente

09-ago-18 07H00/12H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Lisboa

14-ago-18 09H00/17H00 Estrada dos Salgados - Encosta do Sol

22-ago-18 09H00/12H00 Estrada Regional 374, Sete Casas- Loures

22-ago-18 14H00/17H00 Rua Dr. Armando dos Santos Ferreira, St.º António dos Cavaleiros (Hospital Beatriz Ângelo)

22-ago-18 14H00/19H00 EN 10 km 123,7 sentido Vila Franca de Xira/Alhandra

27-ago-18 09H00/13h00 Casal de Cambra - Av. de Lisboa

27-ago-18 14H30/19hH00 Rio de Mouro - Av. Elias Garcia

28-ago-18 20H00/23H00 Av. Almirante Gago Coutinho - Lisboa

MADEIRA

01-ago-18 08H00 Rua 5 de Outubro e Estrada Monumental

02-ago-18 08H00 VE - Cancela - Camacha

06-ago-18 08H00 Av. Mário Soares e Av. do Infante

08-ago-18 17H00 VE1 - MoinHos - Faial/ VE1 - Túnel do Cortado

17-ago-18 07H00 VE3 Km 3.8 Lugar de Baixo - Ponta do Sol

27-ago-18 08H00 Av. Mário Soares e Estrada Monumental

27-ago-18 07H00 VE3 Km 1 sentido Sul-Norte - Ribeira Brava

PORTALEGRE

06-ago-18 08H00 Av. do dia de Portugal - Elvas

24-ago-18 08H00/11H30 Av. de Badajoz - Portalegre

29-ago-18 08H00/11H30 Av. do Bonfim - Portalegre

PORTO

07-ago-18 14H00/18H00 Av.da Boavista - Porto

14-ago-18 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

16-ago-18 08H00/12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

21-ago-18 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

23-ago-18 08H00/12H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

28-ago-18 20H00/24H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

SANTARÉM

07-ago-18 08H00/12H00 Rua Escola dos Regentes Agricolas - Santarém

07-ago-18 08H00/12H00 Av. Dos Bombeiros voluntários - Ourém

09-ago-18 14H00/18H00 EN 3 - Barreira Alva - Torres Novas

14-ago-18 07H00/11H00 EN 110 - CarvalHos de Figueiredo - Tomar

15-ago-18 09H00/12H00 Circular Urbana D. Luís I - Santarém

28-ago-18 08H00/12H00 Av. António FarinHa Pereira - Alferrarede - Abrantes

29-ago-18 08H30/12H30 Rua Eng. Ferreira Mesquita - Entroncamento

SETÚBAL

02-ago-18 16H00 Rua Movimento das Forças Armadas - Barreiro

03-ago-18 08H30 EN 10.4 - Setúbal

08-ago-18 10H00 Av. do Mar - Amora

14-ago-18 09H00 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Almada/Corroios) - Almada

24-ago-18 09H00 Circular Externa - Montijo

VIANA DO CASTELO

01-ago-18 20H30/23H00 Via Foral D. Teresa - Ponte de Lima

28-ago-18 09H30/12H00 Av. do Cabeledo - Viana do Castelo

31-ago-18 20H30/23H00 Av. Carteado Mena - Darque - Viana do Castelo

VILA REAL

08-ago-18 08H00 Av. Osnabruck - Vila Real

09-ago-18 14H00 Rua RainHa Dona Mafalda - Chaves

23-ago-18 14H00 Av. da Unesco (Variante de Vila Nova) - Vila Real

28-ago-18 14H00 Av. do Tâmega - Chaves

VISEU

01-ago-18 08H30 Av. Europa - Viseu

02-ago-18 08H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

08-ago-18 08H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

16-ago-18 16H00 Av. Cidade Salamanca - Viseu

30-ago-18 08H30 Av. Professor Reinaldo Cardoso - Viseu