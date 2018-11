Resgatado tripulante de navio com sintomas de AVC ao largo do Funchal

Embarcação que naufragou no largo de Esmoriz localizada no fundo do mar

Um tripulante de um navio de carga que se encontra ao largo do Funchal, na Madeira, foi hoje resgatado, depois de as autoridades terem recebido um pedido de ajuda médica, disse fonte do Centro Coordenador de Busca e Salvamentos Marítimos.

Segundo adiantou a mesma fonte à agência Lusa, o pedido foi feito cerca das 22:30 de sábado, mas, devido ao estado do mar e por o navio, de bandeira da Libéria, não estar ao largo do Funchal, só hoje ficaram reunidas as condições para resgate do homem de 55 anos, com sintomas de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

De acordo com a mesma fonte, o navio esteve "toda a noite a navegar para se aproximar da costa", de modo a ficarem reunidas as condições para que se possa fazer o resgate através de uma lancha de apoio a náufragos, já que as ondas rondam "agora os quatro metros".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O arquipélago da Madeira encontra-se, até segunda-feira, sob aviso amarelo para a costa sul, e aviso laranja para a costa norte e ilha do Porto Santo, devido à forte agitação marítima.