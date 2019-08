Requisição civil cumprida e serviços mínimos superados ao quinto dia de greve

Sindicato reunido com ministro. Futuro da greve em suspenso

A requisição civil foi esta sexta-feira cumprida e os serviços mínimos "superados", naquele que foi o quinto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética.

"A título de exemplo, das 143 cargas previstas em Leça de Palmeira, foram cumpridas 184 (129%) em Sines, das 40 cargas previstas foram cumpridas 46 (115%) e em Aveiras, das 196 cargas previstas, foram cumpridas 203 (111%)", revelou a tutela na mesma nota.

Já no caso dos aeroportos, os serviços de abastecimento "foram os previstos", indicou o Governo.

"As Forças de Segurança e as Forças Armadas só foram pontualmente solicitadas para conduzir as viaturas de transporte carburante", acrescentou o executivo.

Por sua vez, a REPA (Rede de Emergência de Postos de Abastecimento) apresentava "às 18.00 horas de hoje os seguintes níveis de preenchimento de stocks: gasóleo 57,71%, gasolina 50,70%", lê-se na mesma nota.

O executivo anunciou que o número de postos REPA exclusiva vai baixar esta sexta-feira de 52 para 26.

"Vamos reduzir ainda hoje de tarde o número de postos que pertencem à rede REPA exclusiva" no Continente, afirmou João Pedro Matos Fernandes, em conferência de imprensa, em Lisboa, para balanço da greve dos motoristas.

Por sua vez, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, anunciou que, se houver negociação com a Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias], a greve que começou na segunda-feira por tempo indeterminado "será suspensa".

O dirigente sindical falava aos jornalistas à entrada de uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, esta tarde, em Lisboa, à qual chegou acompanhado pelo advogado e porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques.

"Uma vez que haja reunião de negociações, a greve será desconvocada, aliás suspensa até à meia-noite de domingo", afirmou Francisco São Bento, deixando claro, no entanto, que se a negociação não avançar, "a greve mantém-se".

Na quinta-feira, o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocou a greve e retomou as negociações com a Antram.

Na quarta-feira, a Antram chegou a entendimento com a federação sindical da CGTP, a Fectrans, que não convocou a greve. Um dia depois, na quinta-feira, a associação que representa os patrões chegou a acordo com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que desconvocou a greve que tinha iniciado em conjunto com o SNMMP na segunda-feira.