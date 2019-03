1,5 milhões de euros para recuperar o Aquário Vasco da Gama

O projeto de recuperação de parte do Aquário Vasco da Gama, em Algés, no concelho de Oeiras, vai implicar um investimento estimado superior a 1,5 milhões de euros, anunciou o presidente da autarquia, esta quinta-feira, durante uma visita ao local.

Segundo o presidente do município, Isaltino Morais (independente), o investimento deverá ser comparticipado pela autarquia e pela Marinha Portuguesa, a entidade responsável pela gestão do museu.

"Estamos agora a desenvolver projetos de remodelação das instalações, designadamente dos tanques, em que uma parte será comparticipada pela Marinha e outra parte será comparticipada pela câmara municipal. Prevejo um investimento que irá ser superior a 1,5 milhões de euros. Os projetos estão em fase de programa base, irão ser abertos concursos para execução dos projetos", afirmou Isaltino Morais no final de uma visita guiada ao Aquário Vasco da Gama que contou também com a presença do chefe do Estado-Maior da Armada, António Calado.

O presidente da autarquia, no distrito de Lisboa, acrescentou ainda que o programa "Oeiras Educa", já a decorrer, envolverá também atividades no Aquário Vasco da Gama.

"A ideia é que todas as crianças do concelho possam visitar o Aquário Vasco da Gama. Como temos oportunidade de verificar, quer a parte do aquário, quer a parte do museu são aspetos que de alguma forma representam a história da vida, dos oceanos, a evolução da fauna marinha, peixes, mamíferos, etc. e, portanto, é fundamental do ponto de vista educativo e do despertar do espírito científico nas crianças, abrindo-lhes também horizontes para novas vocações", disse o autarca.

De acordo com o responsável, os projetos de remodelação dos tanques e respetivas salas deverão "ser feitos rapidamente" para que se possa também recuperar o número de visitantes ao Aquário.

Vão também ser criadas mais atrações e o município entende que é necessário divulgar mais este espaço, de diferentes formas - "através de folhetos, catálogos, um livro de prestígio, vamos dar um novo impulso", indicou o presidente da autarquia.