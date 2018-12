Reclusos "têm razão mas não legitima partir e queimar", diz diretor das prisões

Os reclusos "têm razão em estar chateados, mas isso não legitima que comecem a partir e a queimar coisas", afirma o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Em declarações ao DN, Celso Manata não esconde quem considera responsável pelos recentes incidentes nos estabelecimentos prisionais (EP) de Lisboa e do Porto (Custóias): o Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais (SNGP), cuja greve e plenários impediu que se realizasse as visitas prevista para os reclusos.

"Só não vê quem não quer. Se as pessoas estavam à espera das visitas e, à última da hora, são canceladas, é normal que fiquem chateadas", diz este responsável. Garante que se tratam de protestos "pontuais, que já duram há mais de um ano, com um motivo bem definido e que é a questão das visitas. Nada mais".

Celso Manata não vê os casos das EP de Lisboa e do Porto como "prenúncio" de um protesto ou motins mais generalizados, mas admite por que possa acontecer "mais problemas" sempre que as iniciativas sindicais comprometerem as visitas.

Caso aconteçam novas revoltas, o diretor da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais deixa um aviso firme: "Todos os estabelecimentos prisionais têm profissionais para intervir de imediato. Numa primeira fase os guardas e logo a seguir, se necessário, o Grupo de Intervenção dos Serviços Prisionais".

Pedro Silvério, da direção do SNGP, refuta responsabilidades. " Não estamos a fazer nada mais do que a cumprir a lei e até fazemos mais do que os serviços mínimos previstos. Estamos nesta luta porque a direção-geral dos Serviços Prisionais e a ministra da Justiça não cumprem a lei. Andam a brincar connosco há 1 ano".

O dirigente sindical acrescenta que tinham informado a tutela foi informada há uma semana do plenário, realizado esta terça-feira (e que esteje na origem do motim na cadeia de Lisboa porque obrigou à suspensão das visitas), "mas a direção-geral só avisou o estabelecimento prisional às 18 horas do próprio dia".