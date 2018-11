Metade das famílias paga para cuidar dos filhos

O inquérito do INE sobre a conciliação da vida familiar com a vida profissional, revela que as famílias portuguesas não têm horários que possam compatibilizar com os das crianças, e continuam a pagar esses cuidados - sejam eles creches, colégios privados, centros de tempos livres, amas e cuidados profissionais.

Ou seja, metade das famílias recorre a apoio pago para ficar com os filhos com menos de 15 anos. Os dados divulgados pelo INE indicam que as crianças ficam com o pai e/ou a mãe quando não estão na escola, apenas em metade dos casos. Esta tarefa não tem, no entanto, efeitos na vida profissional de 84,3 % das pessoas empregadas​, segundo o inquérito.

Os homens e as mulheres estão praticamente equiparados no cuidado a terceiros. Essa tarefa é desempenhada em 54,7% por mulheres com idade dos 35 aos 44 anos (46,7%), sendo que Portugal tem uma taxa de mulheres a trabalhar mais elevada (67,1 %) do que a média europeia.

A maior parte destas mulheres que cuidam dos filhos estão empregadas (83,4%), por conta de outrem (87,3%) e trabalham a tempo completo (94,0%). têm no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (43,8%).

No entanto, a maioria das famílias (55,9 %) revela que consegue alterar o horário de trabalho diário para prestarem cuidados aos filhos. 58,5% disseram ser raramente possível ou mesmo impossível ausentar-se do trabalho durante dias completos. E 22,4% dos cuidadores referiram ter obstáculos no trabalho que condicionam a conciliação com a vida familiar, o maior dos quais é a imprevisibilidade do horário ou horário atípico (6,8%).

Esta situação leva a que praticamente um quarto das pessoas (24,5%) tenha interrompido a atividade profissional para cuidar de filhos menores de 15 anos, 70,6% das quais ficaram até seis meses ausentes do trabalho e 84,1% eram mulheres.