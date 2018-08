Quantos quilómetros estão em obra na Linha do Douro? Ministro diz 58, mas para já são 16

Um vídeo divulgado no Twitter pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas está a colocar em causa um anúncio do ministro Pedro Marques sobre as obras de renovação da Linha do Douro.

No post, o ministério divulga um vídeo sobre o projeto Ferrovia 2020, que visa renovar esta ligação no chamado Corredor Internacional Norte. Nos cinco minutos que tem o filme são referidas as várias intervenções projetadas para diversas zonas do país e especifica-se o investimento na Linha do Douro, nomeadamente no 58 km entre Caíde e a Régua. Aqui vão ser feitas obras de eletrificação, sinalização eletrónica, renovação de plataformas e renovação integral da via.

E é neste filme que surge a alegada contradição: refere-se uma intervenção de mais de 50 quilómetros quando na realidade só estão em obra 16 - entre Caíde de Rei e Marco de Canaveses. Troço onde no final do ano passado houve uma resolução do contrato por "incapacidade do empreiteiro", segundo um documento de apresentação das obras divulgado pela Infraestruturas de Portugal.

Já esta manhã, também naquela rede social, o gabinete de Pedro Marques publicou um mapa com o calendário previsto para as diversas fases da renovação nesta ligação.

De acordo como diário Público já a modernização do troço Marco-Régua está atrasada dois anos. Segundo o plano Ferrovia 2020 as obras no troço Marco-Régua deveriam ter sido iniciadas em junho para ficarem concluídas em setembro de 2019, mas agora o início já está agendado para março de 2020 e a conclusão para março de 2022.

O plano Ferrovia 2020 prevê o investimento de dois mil milhões de euros na ferrovia nacional, com intervenções nas ligações Leixões/Aveiro-Vilar Formoso; Sines-Caia e Linha do Douro. Quer ainda potenciar o acesso das ligações por comboio aos portos nacionais.