PSP pede ajuda para capturar arguidos que fugiram do tribunal pela janela

Três homens suspeitos de assaltos violentos a idosos fugiram esta tarde do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, após terem sido ouvidos por um juiz que lhes decretou a prisão preventiva.

Os três saltaram por uma janela do segundo andar e estão esta noite em parte incerta. A polícia entretanto divulgou as suas fotografias, que reproduzimos nesta página.

"Os indivíduos em fuga são considerados perigosos e potencialmente armados", escreve a PSP em comunicado.

A polícia pede ainda para que quaisquer informações sobre estes homens sejam comunicadas à Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto pelo telefone: 222 046 460 ou pelo email bsp.dic.porto@psp.pt.

Os homens tinham sido detidos pela PSP como suspeitos de dezenas de assaltos no Grande Porto (Porto, Gondomar, Valongo e Maia). São dois gémeos de 35 anos e um cúmplice de 25, todos com antecedentes criminais, que foram apanhados em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, Gondomar. As vítimas tinham entre 65 e 95 anos.

A PSP está a procurar os suspeitos e a averiguar como se deu a fuga. De acordo com o Jornal de Notícias, os homens já estavam com a prisão preventiva decretada e aguardavam pela carrinha celular para os transportar à prisão de Custóias. Conseguiram escapar das celas e fugir por uma janela.