PSP: Finalmente Lisboa tem um comandante do topo da carreira

O novo superintedente-chefe, Jorge Maurício, fotografado em 16 de novembro último com o ministro da Administração Interna, na cerimónia do 151º aniversário da PSP

O comandante da PSP de Lisboa foi promovido a superintendente-chefe - o topo da carreira - cinco anos depois de ter sido nomeado para um cargo que a lei orgânica desta força de segurança prevê que seja ocupado por um oficial com esta categoria.

Jorge Maurício, 52 anos, que comanda mais de sete mil polícias, foi nomeado para o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) em dezembro de 2013 pelo ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e foi o primeiro classificado no último concurso para preencher a única vaga aberta para este posto.

A sua promoção para o topo da hierarquia foi publicada em Diário da República no passado dia 29 de novembro. A lista da classificação final foi homologada pelo Diretor Nacional da PSP, Luís Farinha, em abril último.

Atualmente existem 13 superintendentes-chefes na PSP, o equivalente a tenentes-generais na GNR - mas no caso da Guarda oficiais do Exército. Na PSP, Jorge Maurício, bem como todos os outros oficiais de topo são formados pelo Instituto Superior de Ciências Policiais, a academia da PSP.

Além de Lisboa, os comandos do Porto, Açores e Madeira também devem ser ocupados por superintendentes-chefes. Neste momento só o Porto é comandado por um oficial do topo da carreira, o superintendente-chefe Paulo Lucas.

Antes de assumir a direção do COMETLIS Jorge Maurício comandou a PSP distrital de Faro. Foi três anos (entre 2009 e 2012) oficial de ligação do ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, onde onde fez parte da equipa que produziu o Plano Estratégico do Ministério da Administração Interna de Cabo Verde, no âmbito do Projeto de Cooperação Técnico Policial com Cabo Verde.

Desempenhou, entre outras, as funções de Diretor do Departamento de Recursos Humanos da PSP; Chefe de Divisão de Planeamento e Estatística no Departamento de Saúde e Assistência na Doença da PSP; Comandante Distrital da PSP de Beja; Comandante Distrital do Comando Equiparado da PSP da Horta; Chefe da Secção de Operações do Comando Distrital da PSP de Setúbal e Comandante Operacional da PSP da Cidade de Setúbal;