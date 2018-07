Mega-operação contra tráfico de armas em quatro distritos. PSP já fez 12 detenções

A PSP tem em curso uma operação de combate ao tráfico de armas que decorre em vários distritos do país. Doze pessoas foram já detidas na sequência das buscas domiciliárias que estão a decorrer desde as 07.00 nos distritos do Porto, Lisboa, Setúbal e Santarém, tendo sido apreendidas 25 armas, disse o porta-voz da PSP.

Até às 09.00 foram detidas na operação de combate ao tráfico de armas doze pessoas, apreendidas 50 armas e algumas munições, segundo o porta-voz da PSP.

A operação da PSP conta com apoio da GNR e decorre nos distritos de Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal. Foram realizadas mais de 50 buscas nos quatro distritos, numa investigação que é liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Na operação participam mais de 400 elementos das duas forças policiais.

Em Lisboa, as buscas terão ocorrido no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de Maio, segundo a CMTV que exibiu imagens de agentes da PSP em ação nestes dois bairros da Ajuda.