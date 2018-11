Presos dois suspeitos de vaga de roubos violentos em Lisboa

Dois jovens de 18 anos, suspeitos de uma vaga de roubos violentos em Lisboa foram detidos pela PSP. De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), os dois suspeitos foram detidos esta sexta-feira, após a vaga de roubos, que começaram no início do mês.

"Entre os dias 3 e 16 novembro registou-se uma vaga de roubos com recurso a arma branca nas freguesias da Misericórdia, da Estrela e de Campo de Ourique, onde os suspeitos atacavam essencialmente vítimas com idades compreendidas entre os 15 e os 22 anos de idade", refere a PSP, no comunicado.

Naquelas duas semanas, os suspeitos, que "recorriam à violência para consumar os seus intentos", terão roubado pelo menos sete pessoas, "levando consigo os telemóveis e todo o dinheiro" na posse das vítimas.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias às autoridades.