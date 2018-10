PSP confirma detenção de mais um elemento do gangue de Gondomar

Três detidos fogem pela janela do Tribunal de Instrução Criminal do Porto

Um quarto elemento do gangue de Gondomar - que não participou na fuga do tribunal de Instrução Criminal daquela cidade, na semana passada mas se encontrava a monte - foi detido nesta quinta-feira numa residência de Rio Tinto, onde era morador", confirmou ao DN fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

"Foi detido mais um indivíduo pertencente ao grupo, um homem de 31 anos", confirmaram as relações públicas da PSP. "Está acusado de roubos qualificados e de furtos qualificados em residências", acrescentou, revelando que o suspeito "vai ser ouvido no TIC [do Porto] da parte da tarde desta quinta-feira".

Recorde-se que, na semana passada, outros três elementos do gangue - dois irmãos gémeos e um sobrinho - protagonizaram uma fuga de uma sala de detenção no TIC, onde aguardavam interrogatório. Acabaram por ser detidos um dia depois, num parque de campismo, tendo sido aberto um inquérito para apurar as circunstâncias em que conseguiram iludir as autoridades.