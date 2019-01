PSP apanhou três menores por incêndios em caixotes de lixo em Setúbal

Três menores foram identificados pela PSP na sequência de incêndios em caixotes do lixo e ecopontos em Setúbal. Um jovem de 16 anos foi detido, enquanto dois rapazes de 13 e 14 anos foram apenas identificados e entregues aos pais, durante a noite, adiantou a PSP, suspeitos de envolvimento nesses incêndios.

"No período entre as 23h30 do dia de ontem e as 07h00 do dia de hoje, a Polícia de Segurança Pública procedeu à detenção, em Setúbal, de um menor de 16 anos e à identificação de dois menores de 13 e 14 anos - os quais foram aos entregues aos progenitores -, na sequência do registo de várias ocorrências de incêndio, presumivelmente de origem criminosa em caixotes do lixo e ecopontos, em vários concelhos do distrito de Lisboa e Setúbal. Nesta cidade foi, também, incendiado um autocarro estacionado na via pública", refere a PSP em comunicado.

A PSP informa ainda que um carro-patrulha foi atacado em Loures. "Na sequência de ocorrência por incêndio de um caixote do lixo, os meios policiais foram atingidos com pedras e um dispositivo incendiário, tendo resultado danos no capot e a quebra do vidro pára-brisas de uma viatura policial mas sem registo de ferimentos nos elementos policiais", relata a nota informativa da direção nacional da PSP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Autocarro destruído por fogo

No total, três dezenas de caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados durante a noite de hoje em toda a área do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), com especial incidência no concelho de Sintra, revelou a PSP.

De acordo com a mesma fonte, não foi registado na área de atuação do COMETLIS qualquer caso de viaturas incendiadas, mas o mesmo não aconteceu em Setúbal, onde a polícia detetou um autocarro a arder pelas 02:35, na Avenida Bento de Jesus Caraça. A viatura dos Transportes do Sul do Tejo ficou completamente destruída.

A direção nacional da PSP diz que está a investigar as ocorrências de índole criminal e salienta que "as ações criminosas relatadas constituem crimes de resistência e coação à autoridade, dano qualificado e incêndio", situações que "afetam diretamente o bem-estar e qualidade de vida das populações e passíveis de ser punidas com pena de prisão".

No mesmo comunicado, a PSP apela a todos os órgãos de comunicação social e a todos os cidadãos "que denunciem imediatamente às autoridades todas as ações idênticas que presenciem ou de que tenham conhecimento, de forma a possibilitar a identificação e detenção dos suspeitos da prática dos crimes".

As últimas noites têm sido marcadas por diversos atos de vandalismo na Área Metropolitana de Lisboa e em Setúbal.

Estes atos começaram depois de uma manifestação, na segunda-feira, em Lisboa, contra a violência policial, após uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal), no domingo, que resultou em incidentes entre os moradores e a polícia que provocaram cinco feridos civis e um agente.

O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica.