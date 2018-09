Prisão preventiva para suspeito de atropelamento mortal de jovem de 17 anos

O Tribunal do Barreiro decretou esta sexta-feira a prisão preventiva para o suspeito do atropelamento mortal, ocorrido de madrugada, nas festas da Moita, no distrito de Setúbal, que provocou também cinco feridos, divulgou a GNR. A vítima mortal é Açucena Patrícia, de 17 anos, irmã do futebolista Yannick Djaló.

Em comunicado, a força de segurança refere que o homem, de 21 anos, está indiciado de 12 crimes, 10 deles de homicídio qualificado na forma tentada, um de homicídio qualificado e um outro de condução perigosa.

O suspeito foi imediatamente deito pela GNR, que policiava a zona das festas, ainda quando estava no interior do veículo. Do incidente resultaram ainda cinco feridos.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que o suspeito estaria alcoolizado e foi conduzido ao hospital para ser submetido a análises ao sangue para despistagem de consumo de álcool e drogas.

A fonte alegou desconhecer se o atropelamento foi propositado ou não.

Segundo o relato da guarda, o atropelamento ocorreu cerca da 1:50, quando o homem, que conduzia um veículo ligeiro de passageiros, "avançou a alta velocidade por um arruamento", cortado ao trânsito devido às festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem.

O condutor, descreveu a GNR, embateu "violentamente nas guardas de madeira de proteção", utilizadas para as tradicionais largadas de touros, "as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas".

A jovem de 17 anos ainda foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde acabou por morrer, e os feridos, considerados ligeiros, foram assistidos no hospital do Barreiro.

Ao se aperceberem de que o homem "estava a iniciar a manobra de marcha atrás para se colocar em fuga", os militares da GNR que estavam nas imediações, no policiamento das festas, "avançaram sobre o carro, conseguindo imobilizar a viatura e o seu condutor, evitando, assim, mais danos e vítimas, relata o comunicado da força de segurança.

No local, onde o suspeito foi detido no interior da viatura, a guarda efetuou um perímetro de segurança para "salvaguardar a integridade física do autor do atropelamento, manter a ordem pública e garantir a rápida assistência médica às vítimas".

O CDOS de Setúbal recebeu o alerta às 2:31.

Quanto à GNR, além do Destacamento Territorial do Montijo, estiveram empenhados militares do Destacamento de Intervenção de Setúbal, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção e uma equipa do Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação.