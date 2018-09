Prisão preventiva para suspeito de ter atropelado mortalmente jovem de 17 anos

O Tribunal do Barreiro decretou esta sexta-feira a prisão preventiva para o suspeito do atropelamento mortal, ocorrido de madrugada, nas festas da Moita, no distrito de Setúbal, que provocou também cinco feridos, divulgou a GNR. A vítima mortal é Açucena Patrícia, de 17 anos, irmã do futebolista Yannick Djaló.

Em comunicado, a força de segurança refere que o homem, de 21 anos, está indiciado de 12 crimes, 10 deles de homicídio qualificado na forma tentada, um de homicídio qualificado e um outro de condução perigosa.

O suspeito foi imediatamente deito pela GNR, que policiava a zona das festas, ainda quando estava no interior do veículo. Do incidente resultaram ainda cinco feridos.

O atropelamento aconteceu pouco depois das 2:00 na Rua Silva Evaristo, interdita ao trânsito durante as festas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à Lusa que o socorro mobilizou os bombeiros da Moita e a GNR, além de terem sido acionadas as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal e Almada.