Prisão preventiva para homem que esfaqueou quatro pessoas em Guimarães

Segundo a fonte, o homem, de 52 anos, está indiciado de quatro crimes de homicídio, três deles na forma tentada. A vítima mortal é uma mulher de 46 anos.

Fonte médica do Hospital de Guimarães disse à Lusa que a mulher morreu no bloco operatório daquela unidade, vítima de feridas "profundas no abdómen" e "laceração de múltiplos órgãos".

O filho da vítima mortal, de 26 anos, também ficou ferido com gravidade, tendo entrado no hospital com uma "ferida penetrante no tórax", mas está "estável" e a evoluir favoravelmente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Do "ataque", resultaram ainda dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher, que foram atingidos nos membros superiores mas que já tiveram alta hospitalar.

O alegado agressor entregou-se entretanto na PSP, tendo o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária.

O alerta para o caso foi dado pelas 22:15 de sábado, tendo as agressões sido registadas junto a um café.