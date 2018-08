Prisão de Pinheiro da Cruz vai inaugurar instalações para visitas íntimas

O Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, no Carvalhal, concelho de Grândola, vai passar a contar com instalações para visitas íntimas, cuja inauguração vai decorrer esta quarta-feira (20.00), integrada na celebração do 67.º aniversário da prisão.

De acordo com uma nota enviada às redações, as instalações vão incluir seis quartos de visitas íntimas, três gabinetes técnicos, um de controlo e uma sala de espera, que tiveram custos a rondar os 35 mil euros, com o intuito de "o reforçar laços familiares, com os resultados daí decorrentes para a reinserção social e para a preservação da ordem e da disciplina no estabelecimento prisional, e ampliar e modernizar espaços de trabalho".

Os espaços serão inaugurados juntamente com um sistema de videovigilância, numa cerimónia que contará com as presenças da Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, e do Diretor Geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata.

"Sublinha-se que quer a instalação de sistema de CCTV quer a criação de quartos para visitas íntimas se integram num plano nacional que irá prosseguir noutros estabelecimentos prisionais", pode ler-se na nota.