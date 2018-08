Presidente do IPMA: "Situação de calor que nunca tinha sido observada" em Portugal

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miranda, considera que a onda de calor que se viveu em Portugal entre 1 e 6 de agosto foi uma "situação excecional de calor que nunca tinha sido observada" no país.

"Estamos a ter cada vez mais períodos" acima dos 40 graus, "que têm efeitos muito importantes não só na saúde como nas estruturas" do país, acrescentou o líder do IPMA. "Dia 4 de agosto foi o mais quente do século. Todos os recordes foram batidos", frisou, em declarações na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). "Estamos a ter cada vez mais períodos" acima dos 40 graus, "que têm efeitos muito importantes não só na saúde como nas estruturas" do país. "Dia 4 de agosto foi o mais quente do século. Todos os recordes foram batidos".

No que concerne à temperatura nos próximos dias, Jorge Miranda diz que a situação que se vive em Monchique ainda é "difícil", mas perspetiva melhorias para os próximos dias.

O presidente do IPMA assegura que foram seguidas todas as recomendações que constavam nos relatórios elaborados na sequência dos incêndios do ano passado em Pedrógão Grande: "As ferramentas que foram desenvolvidas no último ano, na sequência dos relatórios, foram integralmente implementadas."

Uma das recomendações prendia-se precisamente com a colaboração entre o IPMA e a ANPC, que, no entender de Jorge Miranda, tem resultado. "A colaboração entre o IPMA e a ANPC leva a que tenha sido possível num tempo curto ter sido capaz de implementar todos os indicadores considerados necessários e por isso hoje temos ferramentas mais rápidas e adaptadas aos cidadãos e aos profissionais de uma forma transparente", afirmou, defendendo os serviços prestados pelo IPMA: "A previsão meteorológica funcionou muito bem e a capacidade de previsão é muito grande."