Presidente da República deseja um "começo natural" do ano letivo

O Presidente da República desejou "um começo natural e normal" do ano letivo, independentemente do "desfecho bom ou menos bom" da reunião desta sexta-feira entre os sindicatos dos professores e a tutela sobre a carreira de docente.

"O que eu desejo e espero é que seja um começo natural e normal do ano letivo. Independentemente daquilo que venha a sair hoje da reunião, eu já disse e vou cumprir o compromisso, receberei os professores, seja qual for o desfecho da reunião, seja esse desfecho bom, no sentido de haver um entendimento ou menos bom, no sentido de não haver um entendimento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, à saída de um debate sobre Demografia.

"Espero que a normalidade a instituições prevaleça. Quer dizer, que haja um bom começo de ano letivo, eu lá estarei (...)", disse o chefe de Estado.

Para o Presidente da República, tudo "depende do entendimento ou não" entre sindicatos e a tutela.

Esta sexta-feira, a plataforma sindical que junta a maioria dos sindicatos de professores está reunida com o Ministério da Educação para discutir, entre outros temas, a contagem integral do tempo de serviços dos docentes para efeitos de progressão de carreira.

"Cada parte está no seu papel, os sindicatos estão no papel de representar as pretensões dos professores e o Governo no papel de quem sabe que o tempo provavelmente se vai complicar um pouco, sabe quais são os limites financeiros que dispõe, sabe quais são os constrangimentos financeiros que resultam da comparação com outros trabalhadores da Função Pública e atua em conformidade", contextualizou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Às vezes é possível haver convergência, outras vezes não é possível, se não houver faz parte da lógica da democracia, como faz se não houver", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.