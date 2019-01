'PowerFite' e 'Diet Slim' proibidos em Portugal - Infarmed

A atual sede do Infarmed, em Lisboa. A deslocalização para o Porto chegou a ser equacionada depois de a Invicta ter perdido a Agência Europeia do Medicamento para Amesterdão em 2017

Segundo o Infarmed, estes produtos, em cápsulas, contêm substâncias destinadas ao tratamento da hipertensão, obesidade e ansiedade.

"Atendendo a que não está garantida a qualidade, segurança e eficácia destes produtos, a sua utilização é proibida em Portugal", afirma a Autoridade Nacional do Medicamento num comunicado publicado na sua página na internet.

O Infarmed alerta as entidades que dispõem destes produtos para que não os podem "vender, dispensar ou administrar" e que devem comunicar de imediato com a autoridade do medicamento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os utentes que disponham destes produtos não os devem utilizar, devendo entregar as embalagens em causa na farmácia para posterior destruição, através da Valormed", adianta o Infarmed.

A autoridade do medicamento refere que estes produtos foram detetados na alfândega, no âmbito do protocolo de colaboração entre o Infarmed e a Autoridade Tributária e Aduaneira, destinado ao combate à falsificação de medicamentos.

De acordo com o Infarmed, os produtos têm, provavelmente, origem em vendas através da Internet, não tendo sido detetados no circuito legal de venda de medicamentos, como por exemplo nas farmácias.

Após análise no laboratório do Infarmed, verificou que o PowerFite contém as substâncias ativas furosemida, hidroclorotiazida, fluoxetina e bupropiom, as quais têm efeitos diuréticos e antidepressivos.

Contém ainda sibutramina, substância destinada ao emagrecimento e que foi retirada do mercado europeu, por constituir um risco para a saúde.

O Infarmed também verificou que o Diet Slim -- Reeducador alimentar contém as substâncias ativas furosemida, fluoxetina, e bupropiom, as quais têm efeitos diuréticos e antidepressivos.