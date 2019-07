Portugueses procurados por tráfico de pessoas encontrados em Espanha

Sobem para quatro as mortes que a Fenprof quer ver investigadas

Mais de 75% dos professores encontram-se num estado de exaustão emocional, de acordo com um estudo que analisou 19 mil docentes. Mário Nogueira quer que sejam investigadas as quatro mortes recentes de professores em trabalho. Se estiverem relacionadas com burnout, o secretário-geral da Fenprof considera que o Estado deve ser responsabilizado.