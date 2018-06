Português é vice-presidente na organização que junta prisões europeias

"Sem os acordos com BE, PCP e Verdes, estas alterações à legislação laboral não seriam possíveis"

É licenciado em Economia pelo ISEG e deputado na Assembleia da República desde 2011, foi secretário de Estado da Segurança Social, mais tarde das Obras Públicas no segundo Governo de António Guterres, sempre nas equipas de Eduardo Ferro Rodrigues; mais tarde ainda foi uma das peças fundamentais na coordenação política dos Governos de José Sócrates onde assumiu as pastas do Trabalho e Solidariedade Social e da Economia e Inovação. No atual executivo regressou à área do Trabalho e da Segurança Social e mantém-se como um dos homens fortes e António Costa; foi o responsável pela última grande reforma da Segurança Social em 2007. José António Vieira da Silva é o convidado desta semana da entrevista Diário de Notícias/TSF