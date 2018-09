Porto Editora exclui famílias homoparentais em manual do 1ºano

«Estamos no século xxi certo? Em 2018?! Espanta-me certas coisas ainda... Ao folhear o livro de Estudo do Meio do 1o ano, deparo-me [com o facto de] na unidade 3, mais precisamente "À descoberta dos outros e das instituições - os membros da sua família" existe um exercício (...) que basicamente pede à criança que assinale a imagem que se parece com a sua família. De facto vão desde um pai, uma mãe e dois filhos, à família monoparental e à família mais alargada com os avós juntos e tudo, mas será dos meus olhos?! Não vejo dois pais com filhos, nem duas mães com filhos. Esqueceram-se dessas famílias? Elas também existem!»

A denúncia foi feita ontem no Facebook por Natacha Margarida, que juntou ao texto a imagem de uma página do referido manual, na qual figuram nove fotografias. Nas quais de facto não se vislumbra qualquer família com pais do mesmo sexo.

O DN contactou a Porto Editora no início da tarde, procurando confirmar que o manual em causa está em circulação e caso afirmativo o que justifica a exclusão aludida e como prevê a editora resolver o problema. A editora não só confirmou que o manual está à venda como adiantou que foi publicado em 2015, ou seja, 14 anos após a legislação portuguesa ter reconhecido as uniões de facto de pessoas do mesmo sexo e cinco anos após a legalização do respetivo casamento, e no ano em que o parlamento aprovou a adoção e co-adoção para casais do mesmo sexo.

A editora confirma que o livro está em circulação, mas não responde à pergunta sobre qual o motivo pelo qual ocorreu a exclusão. E afirma que nada vai fazer para resolver o problema, atribuindo tacitamente a responsabilidade à entidade que aprova os manuais, ou seja, ao ministério da educação e às normas que impedem alteração devido à reutilização.

"O livro em questão foi produzido em 2015 e entrou em vigor em 2016; por essa altura, já analisávamos editorialmente como poderíamos melhorar vários aspetos, incluindo este que é apontado (pois também nós ficámos com a ideia que poderíamos ter feito melhor) e ao qual se junta outras questões, como famílias em que um ou ambos os progenitores têm uma deficiência, por exemplo. De certa forma, as observações vêm ao encontro das nossas preocupações. Na impossibilidade de alteramos o referido manual escolar - a Lei estipula uma vigência mínima de seis anos, período durante o qual os editores estão proibidos de fazer qualquer alteração em nome da reutilização - afirmamos que estamos a trabalhar no sentido de encontrar soluções para este e outros desafios pedagógicos, sempre com o objetivo de ajudar as crianças a perceber o mundo em que vivemos e a promover os valores da inclusão e do respeito pela diversidade. »

De resto, a resposta enviada ao DN é, ipsis verbis, um comentário deixado num post sobre o assunto no site escrever gay.

O DN contactou também a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que em 2017, a propósito da publicaçāo, pela mesma editora, de blocos de atividades para crianças dos quatro aos seis anos anos separados por género, recomendou a sua retirada por os considerar reforçadores de estereótipos de género e discriminatórios.

Desta vez porém a CIG, na pessoa da sua presidente, Teresa Fragoso, que respondeu ao DN por escrito, apesar de considerar a "representação excludente" não faz qualquer recomendação especifica.

«A sociedade portuguesa tem vindo a fazer uma evolução positiva no que se refere ao respeito pelos Direitos Humanos, Igualdade de Género e Não-Discriminação, quer ao nível da legislação, quer ao nível das atitudes e comportamentos. No entanto, subsistem muitas situações, como a que aqui se reporta, onde se excluem representações ainda alvo de preconceito ou minoritárias, como é o caso da homoparentalidade», diz Teresa Fragoso.

Que prossegue: "É por isso fundamental dar continuidade ao trabalho de sensibilização da sociedade como um todo, com um enfoque particular junto dos agentes da área da Educação, para a desconstrução de preconceitos e atitudes discriminatórias e promoção de comportamentos igualitários e inclusivos.»

Teresa Fragoso sublinha também que pela primeira vez, no âmbito da nova estratégia de luta contra a discriminação, foi aprovado " um Plano e Ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais." E conclui: " A CIG está empenhada na implementação das medidas previstas para que, no horizonte temporal definido, possamos alcançar os objetivos propostos, dos quais destaco o objetivos específico 3.2 Promover a desconstrução dos estereótipos homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos e interfóbicos, designadamente, no sistema de educação, no desporto, na comunicação social e na publicidade."

Aparentemente, este plano não incidirá sobre o referido manual, cuja editora se diz "muito sensível à temática da diversidade e da inclusão." Chegando mesmo a afirmar: "Por certo reparará que, no referido exercício, procurámos dar o maior número de exemplos de diferentes tipos de família. Aliás, se comparar com outros livros escolares de outras editoras, concluirá que este será o mais inclusivo de todos."