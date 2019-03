PJ faz buscas em instalações da ASAE no norte do país

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta quinta-feira buscas em "várias instalações" da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no norte do país, no âmbito de um inquérito que investiga alegadas irregularidades relacionadas com a atividade deste organismo.

As buscas foram confirmadas à agência Lusa por fonte policial, acrescentando que "estão em curso diligências para recolha de elementos documentais, com vista a esclarecer uma situação pontual que tem a ver com a atividade da ASAE", a qual foi "participada e que está a ser investigada" pelas autoridades.

Segundo a mesma fonte, até ao momento, "ainda não há arguidos constituídos" no âmbito deste inquérito, que investiga a prática de alegados crimes económicos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionada pela Lusa sobre as buscas nas delegações da ASAE do Porto e de Barcelos, a PJ/Norte confirmou que está a recolher prova documental, nada mais adiantando.