Alerta: Pode haver "chuva de lama" em Portugal

Para um sábado em que já se prevê chuva, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alerta que pode ocorrer o fenómeno de 'chuva de lama', resultante de uma massa de ar do Norte de África que se desloca para o território português transportando partículas.

"O território de Portugal continental encontra-se sob a influência de uma massa de ar proveniente do norte de África, com maior expressão entre as regiões do Algarve e Lisboa, tendo-se registado no dia de ontem, 15 de novembro, níveis elevados de partículas inaláveis. Para os dias 16 e 17 de novembro, prevê-se a continuação deste evento com progressão a todo o território continental antecipando-se uma situação de fraca qualidade do ar que em caso de ocorrência de precipitação poderá dar origem às denominadas "chuvas de lama", lê no site da APA.

De acordo com o aviso, "este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações, devendo ser seguidas as recomendações específicas da Direção Geral de Saúde".

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para sábado indicam "períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões Centro e Sul, em especial no litoral e a partir da tarde".