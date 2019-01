PNR junta menos de trinta pessoas no Terreiro do Paço

Menos de trinta pessoas manifestaram-se ao fim do dia desta sexta-feira no Terreiro do Paço contra o Bloco de Esquerda e a favor da atuação policial, numa ação de protesto promovida pelo Partido Nacional Renovado (PNR).

Protestaram em especial contra um dos assessores do BE, Mamadou Ba, também dirigente do SOS Racismo. E criticaram o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita por "não ter uma atitude firme em defesa dos agentes da PSP", em cujo ministério entregaram uma carta com as suas reivindicações

Consideram o "SOS Racismo o braço armado do BE" e pedem "que seja declarado ilegal".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A manifestação juntou poucas pessoas - eram mais os jornalistas e os agentes - e que envergaram bandeiras, cartazes e duas faixas, uma das quais com a frase de Mamadou Ba: "A bosta da bófia ". Com a mensagem: "Incendiário! Volta para o Senegal. Boa viagem".

O dirigente SOS Racismo tem recebido ameaças e uma interpelação na rua por dirigentes do PNR, cujo video está na página do PNR. Por tudo isso pediu proteção policial.

Quando questionado sobre o facto de Mamadou Ba residir há mais 20 anos em Portugal e ter a nacionalidade portuguesa, José Pinto Coelho, presidente do PNR, afirmou que Mamadou não era português e que defendem o jus sanguinis, é português "só quem nasce no país".

Caso diferente entendem ser o de Jorge Torres, que nasceu em Cabinda quando Angola era uma colónia portuguesa e os seus naturais eram portugueses. Jorge é militante do partido há dois anos. "O PNR não é um partido racista, As questões do racismo são provocadas pelos negros", argumentou.

Percorreram as ruas da baixa até à rua da Palma, onde se encontra a sede do BE, mas a PSP interrompeu a marcha uns metros antes. Quem os viu, reagiu com indiferença às palavras de ordem.