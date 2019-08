PJ detém grupo de jovens que assaltava estafetas de pizzas em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro jovens, três rapazes e uma rapariga, com idades entre os 17 e 20 anos, que terão assaltado por quatro vezes à mão armada, na via pública, funcionários de entrega de pizzas, as quais eram previamente encomendadas pelos próprios, apropriando-se não só dos alimentos, como também de outros bens das vítimas.

Os assaltos ocorreram no espaço de cinco dias, entre 31 de julho e 4 de agosto, na zona da Estefânia, em Lisboa, tendo sido apreendida uma arma de fogo. Os jovens, detidos através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, estão indiciados pela prática de crimes de roubo agravado e são fortemente suspeitos de terem cometido outros assaltos à mão armada, um dos quais a um taxista.

De acordo com o coordenador João Bugia, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, trata-se de um grupo espontâneo e não de um gang. "Será um grupo de jovens que não tinha mais nada para fazer e resolveu fazer isto", disse o coordenador ao DN.

De acordo com um comunicado enviado pelo gabinete de imprensa da PJ, os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos à aplicação das medidas de coação tidas por convenientes, e a Polícia Judiciária irá prosseguir as diligências no sentido de apurar o eventual envolvimento dos ora detidos em outros crimes semelhantes.