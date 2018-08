PAN questiona governo sobre alegadas fraudes na reconstrução de Pedrógão

O tubarão é o animal mais temido. Hollywood sabe dessa missa e de quando em quando há um filme com barbatanas assassinas. No cinema, está aí Meg, de Jon Turtelbaub, a levar mais de 60 mil portugueses aos cinemas e, na televisão, o culto pelos filmes Sharknado está ao rubro. Deixamos alguns filmes para nos colocar em contexto com esta febre.