Famílias podem pedir passe Navegante Família a partir de 22 de julho

O passe Navegante Família poderá ser requerido a partir do dia 22 de junho, segunda-feira, nos postos de atendimentos dos operadores de serviço público de transporte regular de passageiros que serão indicados em breve em www.aml.pt e em www.portalviva.pt, anunciou esta quarta-feira a Área Metropolitana de Lisboa.

"Após entrega do requerimento, a ativação do Navegante Família pode demorar até 10 dias, estando sujeita à verificação do cumprimento das condições de acesso", acrescenta o comunicado da Área Metropolitana de Lisboa no seu site.

O carregamento dos passes pode ser feito a partir do dia 26 de julho, com validade para o mês de agosto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A modalidade do passe Navegante Família (municipal ou metropolitano) permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos (80 euros).

No caso de o passe ser Navegante Família municipal o valor será de 60 euros.

Os utentes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) começaram a 1 de abril a sentir alívio nos preços dos transportes públicos, uma medida que pretende reduzir o uso do transporte individual.

Foi criado um passe metropolitano, que permite viajar em todos os concelhos da AML, por um custo máximo de 40 euros, e um passe municipal para quem viaja apenas dentro de um concelho, que custa 30 euros.

A AML acrescenta que criou uma linha de apoio ao utente. "Para prestar os esclarecimentos necessários, a AML tem em funcionamento, a partir de amanhã, dia 18 de julho, através do n.º 210 118 218, uma linha telefónica informativa, que funcionará nos dias úteis, das 09h00 às 19h00."