Palácio da Pena vai abrir às quintas-feiras à noite

O Palácio Nacional da Pena, em Sintra, estará aberto todas as quintas-feiras das 20.00 às 0.00, entre 2 de agosto a 13 de setembro, no âmbito da iniciativa "Noites de verão no Palácio", anunciou em comunicado enviado às redações a Parques de Sintra - Monte da Lusa, empresa que gere esse e outros monumentos do concelho sintrense.

Os visitantes que optarem por visitar o Palácio de noite terão acesso gratuito ao transporte público da Estação Ferroviária de Sintra para o monumento através do autocarro 434 da Scotturb, bem como ao transfer da entrada principal do Parque da Pena até ao Palácio. Quem assim o pretenda, poderá optar pela visita guiada, que se realiza às 21.30, mediante o pagamento de um suplemento adicional de cinco euros.

O preço para as "Noites de verão no Palácio" é de 14 euros (adultos), sendo o último bilhete emitido às 23.00.

Além desta iniciativa, os visitantes poderão, durante o período diurno, descobrir os 85 hectares do Parque da Pena, que inclui pontos turísticos como a Cruz Alta, o Templo das Colunas ou o Vale dos Lagos, tendo ao seu dispor um serviço de shuttle gratuito diário, que lhes permitirá fazer o percurso entre o Picadeiro do Parque da Pena e o Chalet da Condessa d" Edla.